В Азербайджане с 1 июня ожидается открытие крупных торговых центров и Mall-ов.
Об этом на брифинге Оперштаба сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Кроме того, может быть принято решение об открытии с 1 июня спортивных залов и о проведении спортивных мероприятий.
Байрамлы также заявил, что в Оперштабе не видят никаких проблем и в связи с открытием пляжей.
«Главное – соблюдать социальную дистанцию. Нужно соблюдать соответствующие правила. Обсуждается также вопрос, связанный со спортивными мероприятиями. Решение по нему будет принято после 1 июня», – сказал Байрамлы.