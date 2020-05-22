В Азербайджане с 1 июня ожидается открытие крупных торговых центров и Mall-ов.

Об этом на брифинге Оперштаба сообщил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Кроме того, может быть принято решение об открытии с 1 июня спортивных залов и о проведении спортивных мероприятий.

Байрамлы также заявил, что в Оперштабе не видят никаких проблем и в связи с открытием пляжей.

«Главное – соблюдать социальную дистанцию. Нужно соблюдать соответствующие правила. Обсуждается также вопрос, связанный со спортивными мероприятиями. Решение по нему будет принято после 1 июня», – сказал Байрамлы.

Minval.az