Сложившаяся в стране ситуация не дает оснований для ужесточения карантинного режима.

Об этом на брифинге Оперштаба заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, Оперштаб не считает необходимым повторное ужесточение карантинного режима, при этом он добавил, что смягчение режима или же полная ликвидация карантина в стране не представляется возможной. В этой связи будет принято решение сохранить карантинный режим на нынешних условиях.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято властями Азербайджана в ближайшее время.

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы в свою очередь также отметил, что карантинный режим в стране будет продлен после 31 мая.

«Статистические данные по заражению не дают нам основания отменять карантинный режим. После 31 мая он будет продлен», – сказал Байрамлы.

Minval.az