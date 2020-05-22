Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и первым вице-президентом Ирана Исхагом Джахангири.

В ходе разговора стороны обсудили расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в сфере борьбы с коронавирусом.

А.Асадов поздравил Иран и иранский народ с праздником Рамазан. Он отметил, что сегодня 120 граждан Ирана вернутся в свою страну через Астаринский пограничный КПП.

И.Джахангири, в свою очередь, поздравил Азербайджан и азербайджанский народ с праздником Рамазан, отметил важность выполнения совместных проектов. Он поблагодарил правительство Азербайджана за содействие в возвращении граждан Ирана в страну.

Minval.az