Фонд страхования вкладов (ADIF) с 16 июня начнет выплату компенсаций вкладчикам AGBank и NBC Bank.

Как сообщает Report, вклады будут возмещены в соответствии с законом «О полном страховании вкладов».

Выдача компенсаций по застрахованным вкладам будет проходить в два этапа: с 16 июня 2020 года — по вкладам в эквиваленте до 30 тыс. манатов (включая 30 тыс. манатов); с 15 июля 2020 года — по вкладам в эквиваленте свыше 30 тыс. манатов.

Фонд принимает заявки вкладчиков в течение одного года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсаций.

Minval.az