«В этот великий праздничный день иранский народ объявляет о солидарности с мусульманами Азербайджанской Республики и подчеркивает, что всегда поддерживал и будет поддерживать дружественный и братский азербайджанский народ, и гордится этой вечной дружбой и братством».

Об этом говорится в письме посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде азербайджанскому народу и государству в связи с праздником Рамазан, передает Репорт.

«От Всевышнего желаю государству и народу Азербайджанской Республики славы и величия, укрепления дружбы между двумя странами. Надеемся, что в ближайшем будущем мы вместе отметим праздничные события, которые принесут радость азербайджанскому народу — освобождение Карабаха и Аль-Кудса.

Прими, Всевышний, посты и молитвы мусульман, дозволь отметить празднество и воспользоваться этим благодатным месяцем», — отмечается в поздравительном письме посла.

Minval.az