Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно пройдет без осадков.

На некоторых территориях будет туман, умеренный юго-западный ветер днем перейдет в сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В северных и западных районах Азербайджана местами будут грозы, возможны переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. В северных и западных районах ожидается сильный ветер, возможен град. Ночью и утром будет туман, скорость западного ветра местами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32 градусов тепла, в горах ночью будет 11-16, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, днем 23 мая и 24 мая на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северный ветер, столбики термометров опустятся на несколько градусов, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az