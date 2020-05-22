По обвинению в коррупции задержан начальник агдашского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Асиф Абдуллаев.
Об этом сообщает издание Qafqazinfo.
По обвинению в коррупции задержан начальник агдашского районного отдела Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты населения Асиф Абдуллаев.
Об этом сообщает издание Qafqazinfo.
Дата: 2020/05/22 13:26
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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