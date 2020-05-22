С 20 июня 2020 года услуга мобильной электронной подписи Asan İmza станет бесплатной для граждан на 3 года.

Как сообщили в компании B.EST Solutions, Asan İmza позволяет гражданам воспользоваться услугами по социальному страхованию, пенсиям, социальным пособиям, безналичным выплатам, онлайн кредитованию, нотариальными и другими услугами.

Тариф на активизацию этой услуги для граждан составляет 18 манатов.

Месячная абонентская плата для пользователей услугами Asan İmza по типам «Бизнес» и «Государство», предусмотренным для предпринимателей и государственных служащих, а также для всех категорий пользователей Asan İmza не изменится.

Услугу можно активизировать на текущем мобильном номере, для этого не нужно приобретать новую Sim-карту.

Minval.az