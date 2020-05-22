Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Гекгельского района Арифа Акиф оглу Сеидова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Гекгельского района Арифа Акиф оглу Сеидова.
Дата: 2020/05/22 12:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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