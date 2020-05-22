Абульфас Гараев, освобожденный с должности министра культуры Азербайджана 21 мая, попрощался с коллективом. Экс-министр провел прощальную встречу с заведующими отделами и некоторыми сотрудниками министерства, так как Гараев не увидел надобности собирать весь коллектив, отмечает Репорт.

А.Гараев выразил сотрудникам благодарность за работу в совместный период деятельности, пожелал успехов в будущей работе.

Кроме того, стало известно, что исполнение обязанностей министра культуры Азербайджана поручено первому заму А. Гараева — Вагифу Алиеву.

Minval.az