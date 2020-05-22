В Огузском районе в лесистой местности найден труп пропавшего подростка.
Предположительно, 12-летнего Джабраила Мамедли растерзал медведь.
Сотрудники правоохранительных органов направились на территорию, где был обнаружен труп.
В Огузском районе в лесистой местности найден труп пропавшего подростка.
Предположительно, 12-летнего Джабраила Мамедли растерзал медведь.
Сотрудники правоохранительных органов направились на территорию, где был обнаружен труп.
Дата: 2020/05/22 11:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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