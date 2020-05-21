«В нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора, и, конечно, развитие предпринимательства представляет еще большее значение. Мы очень успешно занимаемся этими делами, и сегодня в Азербайджане сформировался очень большой класс предпринимателей».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в видеоформате с Сеймуром Оруджевым и Эльчином Рзаевым в связи с назначением их главами ИВ Агстафинского и Имишлинского районов соответственно.

Глава государства отметил, что в ряде случаев предприниматели сталкиваются с трудностями: «Желая реализовать какой-либо проект, вложить какие-либо инвестиции, они сталкиваются с проблемами, создаваемыми чиновниками. Некоторые чиновники пытаются войти в долю в их проектах, другие претендуют на их доходы. Это совершенно недопустимо. Напротив, вы должны привлекать предпринимателей, убеждать их. Сейчас в мире идет борьба за инвестиции. Страны выдвигают предложения, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому вам необходимо в первую очередь убедить местных инвесторов, чтобы они вкладывали инвестиции именно в ваши районы, создавали рабочие места и тем самым вносили вклад в развитие районов. Однако порой предприниматель хочет работать, но ему чинят тысячу препятствий. Этого нельзя допускать» (цитата по АПА).

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