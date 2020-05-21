«Вот уже несколько лет обеспечивается создание оплачиваемых общественных рабочих мест, и мы из года в год увеличиваем число людей, относящихся к данной категории. Мы начали с 30 тысяч. В нынешнем году моим указанием должны быть созданы 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, и в этом направлении уже есть результаты».

Об этом президент Азеобайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в видеоформате с Сеймуром Оруджевым и Эльчином Рзаевым в связи с назначением их главами ИВ Агстафинского и Имишлинского районов соответственно.

«Однако, к сожалению, из-за преступных действий некоторых глав исполнительной власти эта сфера также превратилась в самую коррумпированную и самую грязную. Главы исполнительной власти занимались хищением платежных карт людей, привлеченных к этим работам. В рабочих кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти и их приближенных находят сотни платежных карт. Эти деньги причитаются бедным людям, которые не могут найти работу. Особенно в период пандемии во всех странах сокращаются рабочие места, во всех странах растет безработица, в том числе и в Азербайджане. В такой ситуации зариться на деньги бедных – это бессовестность и преступление. Поэтому сегодня Министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществлять общий контроль, а также проводить мониторинг. Вы тоже серьезно проанализируйте эту работу в руководимых вами районах, разберитесь, сколько людей лишены этой возможности преступными главами исполнительной власти. Мы должны восстановить справедливость», — отметил глава государства (цитата по АПА).

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