В Азербайджане арестованы 6 высокопоставленных офицеров Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) по факту коррупции.

«В ходе проведенного расследования было установлено, что группа высокопоставленных офицеров Береговой охраны в 2013-2020гг, войдя в преступный сговор, злоупотребляли служебным положением, брали взятки за осуществление физическими лицами рыболовства на Каспии», — говорится в сообщении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана.

Возглавлял эту группу генерал-лейтенант Афган Нагиев, занимавший пост заместителя главы Госпогранслужбы и начальника Береговой охраны.

«Следствием было установлено, что собранные взятки каждый месяц членами группы передавались Нагиеву, который часть этих средств возвращал членам группы, — подчеркивается в совместном заявлении ведомств.

Решением Военного суда, все шестеро арестованы и отстранены от должности. Им предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление служебным положением) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре) Уголовного кодекса Азербайджана.

Кроме этого, по данному делу арестованы трое гражданских лиц, которые оказывали содействие членам группы в получении взяток.

СГБ и Генпрокуратура подчеркивают, что за получение взяток с рыболовов также арестованы два сотрудника системы МЧС Азербайджана, которым предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК.

«В настоящее время следствие продолжает выявлять круг подозреваемых лиц по данному преступлению и привлечение их к ответственности», — отмечается в сообщении.

Minval.az