«Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки. Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева — в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

«Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки. В то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом», — отметил глава государства. Его слова приводит «Репорт».

Minval.az