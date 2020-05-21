«Главы исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов арестованы. Общественность проинформирована об этом. Сейчас идет следствие, правоохранительные органы все установят. Общественность уже проинформирована. Нарушения, допущенные главами исполнительной власти в Агстафинском и Имишлинском районах, имели место и в других районах, несколько глав исполнительной власти уже находятся под следствием. Это еще раз показывает, что борьба с коррупцией, взяточничеством, хищениями в Азербайджане ведется не на словах, а на деле, она будет продолжаться и впредь. В настоящее время изучается деятельность как местных, так и центральных исполнительных органов, все допущенные нарушения будут вскрыты».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева — в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

Глава государства отметил, что борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане должна быть беспощадной.

«Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Еще раз хочу сказать: для успешного развития Азербайджана, устойчивого развития нашей страны негативным явлениям должен быть положен конец. Вам тоже необходимо своей работой вести серьезную борьбу со всеми негативными явлениями в возглавляемых вами районах. Коррупция, взяточничество, хищения должны быть искоренены. Государство окажет вам большую поддержку в этом. В то же время необходимо привлечь к этим делам и широкую общественность, так как общественный контроль является очень важным фактором в борьбе с негативными явлениями. Рад, что в последнее время механизмы общественного контроля совершенствуются. В первую очередь вы должны проанализировать ситуацию и решить беспокоящие людей проблемы. О вопросах же, решение которых вам не под силу, надо проинформировать соответствующие центральные исполнительные органы, чтобы данные вопросы были оперативно решены», — приводит слова президента «Репорт».

Minval.az