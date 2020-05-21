Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником, говорится в сообщении структуры.

Пашазаде поздравил мусульман с праздником Рамазан и пожелал, чтобы Аллах принял их молитвы и пост.

Напомнив о том, что в священные праздничные дни является богоугодным делом посещение родителей, родственников, примирение обиженных, оказание внимания и поддержки сиротам, бездомным и нуждающимся, глава УМК указал, что в этом году Рамазан пришелся на сложный период, когда человечество борется с угрозой заболевания.

«Азербайджанские верующие, как и мусульмане всего мира, молятся о скорейшем преодолении болезни, распространившейся по всему миру, и трудностей, вызванных ею, молятся о здравии и спокойствии на Земле», — говорится в поздравлении.

Minval.az