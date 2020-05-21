Документ в связи с использованием полиэтиленовых пакетов уже готов.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете Министров, сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

По его словам, после положительного заключения госструктур документ вступит в силу: «Совместно со всеми соответствующими структурами подготовлен график применения указанных в документе мер. В документе нашли отражение полный запрет на продажу, импорт и производство в Азербайджане полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, продажа полиэтиленовых пакетов толщиной свыше 15 микрон. Этот опыт был применен в Грузии, Турции и во многих странах и дал эффективный результат», — подчеркнул министр.

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