«Работа, проводимая в регионах, постоянно находится под моим контролем. Мои многочисленные поездки одновременно нацелены на то, чтобы я увидел результат, ознакомился с проделанной работой, услышал от людей о беспокоящих их проблемах с тем, чтобы мы решили их. Однако могу сказать, что зачастую главы исполнительной власти не выходят из своих рабочих кабинетов».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил 21 мая во время приема в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, и Эльчина Рзаева — в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

«Все главы исполнительной власти, в том числе и вы, должны встречаться с людьми во всех селах, слышать от людей о беспокоящих их проблемах, после чего принимать решение. Есть вопросы, которые не решаются просто из-за равнодушия, безучастности и безответственности. Есть такие вопросы, которые не требуют крупных средств, большого труда. Просто им безразлично. Они считают, что должны руководить там, как хозяева, мучить людей, обеспечивать свои личные интересы. Людям, живущим с таким мировоззрением, нет места среди нас. Им место не здесь. Поэтому вы должны бывать во всех селах, узнавать обо всех проблемах от граждан и решать их. Еще раз хочу сказать: проблемы, решение которых невозможно на местном уровне, немедленно должны доводиться до соответствующих центральных исполнительных органов», — цитирует «Репорт» главу государства.

Президент также коснулся случаев хищения при строительстве домов.

Хищения происходят и при строительстве домов, возведенных за счет выделенных мною средств, то есть, возведенных на месте аварийных домов — как при строительстве, так и последующем распределении квартир. Эти дома предусмотрено распределять абсолютно бесплатно. Однако происходит хищение денег при строительстве, а квартиры распределяются за взятку. Значит, у людей вымогают деньги. В настоящее время проводится ревизия, и должностные лица, причастные ко всем этим нарушениям, будут привлечены к ответственности. Глава исполнительной власти должен своей работой оправдывать оказанное ему доверие», — сказал глава государства.

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