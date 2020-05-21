Участие главного редактора журнала Azeri Defence Рашада Сулейманова в проводимой в последние дни в социальных сетях кампании провокационного характера против азербайджанской армии, вызывает лишь сожаление, говорится в заявлении пресс-службы министерства обороны.

Было отмечено, что недопустимы рассуждения стратегического характера в устах человека, прошедшего воинскую службу в звании рядового.

«Этот человек, финансируемый различными силами, поддерживает начатую против министерства обороны кампанию очернения и пропаганду врага против Азербайджанской Армии», — сказали в министерстве, отметив, что в связи с этим, министерством обороны будут приняты все необходимые меры в правовой плоскости.

Minval.az