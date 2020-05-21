В Азербайджане выявлено еще 118 случаев заражения коронавирусом, 87 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

Результаты анализов на коронавирус, взятые у гражданина 1956 г.р., оказались положительными, он скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3749 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 2340 человек вылечились, 44 человека умерли, 1365 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 60 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 252.496 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az