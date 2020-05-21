Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана оказала помощь компании «Оlimp Engeneering» в происках потерянного подводного аппарата, предназначенного для проверки подводных трубопроводов.

«21 мая Olimp Engeneering, на основании соглашения с компанией ВР, проводила работы по проверке состояния подводных нефтегазовых трубопроводов. Работы осуществлялись посредством аппарата «Xocean-2», у которого в процессе работы возникли технические проблемы, и в результате потери управления его унесло в открытое море», — сообщает ГПС.

Руководство «Olimp Engeneering» обратилось в Береговую охрану ГПС с просьбой об оказании помощи в поисках «Xocean-2», после чего к поисковым работам был привлечен патрульный катер.

«После двухчасовых поисков аппарат Xocean-2 был найден в 15 км к юго-западу от «Нефтяных Камней» и отбуксирован в безопасное место», — отмечается в сообщении.

Minval.az