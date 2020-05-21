Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики, сообщает пресс-служба  президента Азербайджана.

Minval.az