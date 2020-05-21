Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджана — Дня Республики, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/05/21 15:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
112
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая в формате видеосвязи принял Сеймура Оруджева в связи с назначением главой
Эльчин Мамедов назначен первым заместителем Генпрокурора
Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в «Цыганском квартале» Евлаха между полицией и местными жителями,
Полковник–лейтенант запаса Узеир Джафаров намерен приостановить свою деятельность в качестве военного эксперта, если армянским оккупантам будет предоставлена
Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля дал эксклюзивное интервью азербайджанскому телеканалу СВС, в
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Абульфаса Гараева с должности министра культуры
22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых
Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заболевших на вчерашний день по-прежнему зашкаливает за цифру
На самом ли деле Азербайджан должен сегодня нанести удар по Шуше?