Полковник–лейтенант запаса Узеир Джафаров намерен приостановить свою деятельность в качестве военного эксперта, если армянским оккупантам будет предоставлена возможность спокойно провести «церемонию инаугурации» т.н. «нового президента НКР» Араика Арутюняна в древнем азербайджанском городе Шуша.

Об этом Узеир Джафаров написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Дорогие коллеги! Я официально заявляю, что если армяне спокойно проведут свое вымышленное мероприятие в Шуше сегодня, то с 22 мая 2020 года я приостановлю свою деятельность в качестве военного эксперта во ВСЕХ СМИ Азербайджана.

Я прошу и требую, чтобы все мои друзья, знакомые и коллеги в средствах массовой информации никогда не связывались со мной вновь для интервью или комментариев по военному вопросу. Я с самого начала прошу прощения у всех моих коллег и прошу их уважать мое решение. Мы будем продолжать жить, просто продолжая нашу социальную и периодическую деятельность на месте, где я работаю. Спасибо вам всем. Я верю, что все будут уважать и понимать мою позицию и решение», — подчеркнул У.Джафаров.

В интервью Minval.az военспец вновь подтвердил свое намерение, подчеркнув, что он уже принял окончательное решение.

«Это позор. Так не должно быть. Это фактически, капитуляция. Нужно называть вещи своими именами. Мы должны были заявить, что если армяне проведут так называемую церемонию «инаугурации» нового главы армянских сепаратистов в Шуше, то Азербайджан выйдет из переговорного процесса. Но мы этого пока не сделали. Это для нас оскорбительно. Зачем мы

еще будем что-то говорить, утверждать, мол, у нас сильная армия? Еще к предстоящему Дню Вооруженных Сил готовятся десятерым офицерам присвоить генеральские звания.

— Но и до этого армянские оккупанты проводили церемонии «инаугурации» — того же Бако Саакяна — , на которое последовала реакция МИД Азербайджана, других официальных лиц.

— Да, но сепаратисты проводили «инаугурацию» Саакяна в Ханкенди, который армяне именуют «Степанакерт». Сегодня они планируют провести это провокационное мероприятие в Шуше. Имея такую армию, какая есть у нас в данный момент, и бояться того же президента России Владимира Путина… Я понимаю, что это Россия… Но, как минимум, Москва могла бы оказать давление на Ереван, и вынудить армянскую сторону отказаться от этих грязных игр. В последнее время у меня очень плохие предчувствия….

— С чем связаны Ваши плохие предчувствия?

— Между правительствами Азербайджана и Ирана 23 февраля 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве по продолжению строительства и дальнейшей эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов. Хотя и утверждают, что документ в нашу пользу, мол, и армяне признают документ, подписанный между Азербайджаном и Ираном, тем не менее, мосты построены, и они доставляют на оккупированные территории что угодно, в том числе, не исключено, что и вооружение, и боеприпасы. Если и после проведения «церемонии инаугурации» Азербайджан продолжит свое участие в переговорах, то пусть наши дипломаты просто покроют голову платком и проводят переговоры. Это я говорю не из-за эмоций, так как уже самолеты летают над нашей территорией. Вы видели, как армянская сторона проводила т.н. «парад», посвященный, как они называют «освобождению Шуши»? Если не видели еще, то посмотрите, как они проводили «парад», с участием авиации. Вот мы говорим, что у нас сильная армия, которая входит в первую полусотню в мире. Если у нас сильная армия, тогда давайте нанесем удар по оккупантам. Я не имею ввиду стрелять «на поражение»,

а просто в качестве предупреждения, чтобы оккупанты почувствовали, что мы действительно можем нанести по ним сокрушительный удар. Только после этого, может быть, армяне поумнеют. А мы еще спокойно наблюдаем, как они на нашей же территории проводят «парады». И Россия молчит, и США совместно с Францией. Лично я не могу спокойно воспринимать все это.

— В соцсетях звучат призывы нанести ракетный удар по зданию, в котором будет проводиться мероприятие сепаратистов. Что вы думаете об этом?

— Нет, ни в коем случае, я не сторонник того, чтобы нанести удар по Шуше. Это не выход из ситуации, когда мы будем вести огонь по нашему же городу. А армяне потом будут использовать это в своих интересах. Наши МИД и Минобороны должны выступить с совместным заявлением и подчеркнуть, что если армянская сторона проведет инаугурацию лидера сепаратистов в Шуше, Азербайджан выйдет из переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. И после этого будет принимать решения самостоятельно, и никто не вправе указывать нам. Поэтому считаю, еще не поздно. До начала мероприятия оккупантов, которое назначено на 18.00, еще есть время. Нечего бояться реакции той же России или США, ибо если они не в состоянии вынудить этих негодяев соблюдать международное право, то в этом случае, Азербайджан, как суверенное государство, будет защищать свои национальные интересы.

Недавно наш командующий ПВО Алтай Мехтиев напомнил о том, что при экс-главе Минобороны Сафаре Абиеве Азербайджан заявил о том, что будет сбивать все армянские самолеты, которые нарушат воздушное пространство нашей страны. В тот период экс-президент Армении Серж Саргсян, который обещал стать первым пассажиром рейса Ереван-Ходжалы, узнав, что Баку привел войска в полную боеготовность, приказал развернуть самолет, и вернулся в Армению. У нас есть сильная армия, просто нет силы воли. Пока еще есть время до 18.00. Есть рычаги давления на армянскую сторону. Путь глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров звонит своему коллеге Сергею Лаврову, адресует звонки Минской группе ОБСЕ. А так выходит, что какая-та горстка армян обводит всех вокруг своего пальца.

Бахтияр Сафаров

Minval.az