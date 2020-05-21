Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля дал интервью азербайджанскому телеканалу СВС, в рамках специального выпуска общественно-политической передачи «Глобальная дискуссия».

В своём интервью Олег Цуля отметил важность взаимной поддержки двух стран в период пандемии коронавируса, и выразил особую благодарность руководству и гражданам Азербайджана за оказанную помощь и солидарность.

Глава МИД подчеркнул, что за 28 лет дипломатические отношения между двумя странами поступательно развивались в духе дружбы и взаимопомощи:

«У нас очень хороший политический диалог, хорошее взаимодействие в рамках международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ГУАМ, СНГ. Развиваются контакты по линии профильных министерств и ведомств. Важную роль в укреплении наших связей также играют наши диаспоры, а также культурные проекты и мероприятия, реализуемые посольствами наших стран в Баку и в Кишинёве».

Отвечая на вопрос о потенциале развития дальнейшего сотрудничества, Олег Цуля сказал, что в дальнейшем Молдова намерена расширить взаимодействие в экономической сфере, в развитии межпарламентских контактов и в укреплении культурно-гуманитарных связей с Азербайджаном:

«В Молдове зарегистрировано порядком 122 компании с Азербайджанскими инвестициями. Перспектива развития Молдавско-Азербайджанского экономического сотрудничества в целом является позитивной. Это касается торгово-экономических, энергетических связей, увеличение взаимного товарооборота, и диверсификации взаимных поставок. В ближайшее время Молдова намерена организовывать 4-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству»

Олег Цуля также подчеркнул, что Республика Молдова и впредь будет поддерживать усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основании принципов международного права:

«Республика Молдова поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках его международно-признанных границ и подтверждает свою готовность и впредь поддерживать усилия по мирному урегулированию конфликта на основании принципов международного права»

Minval.az