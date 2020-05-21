На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на $1,14 (3,3%) и составила $36,11 за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на $1,14 (3,3%) и составила $36,11 за баррель.
Дата: 2020/05/21 11:17
Раздел: Азербайджан, Экономика
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