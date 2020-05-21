Министр чрезвычайных ситуаций Кямаледдин Гейдаров совершил ДТП. Как сообщают местные СМИ, вчера днем министр попал в аварию на служебном автомобиле на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Бакиханова.

Как видно из кадров, Гейдаров на автомобиле марки Mercedes с государственным номерным знаком 90 AA 900 проехал на красный свет и врезался в автомобиль марки Maserati, в результате чего в его автомобиле открылись подушки безопасности.

Охрана министра сразу же посадила его в автомобиль и увезла с места ДТП.

Гейдаров в беседе с журналистами отметил, что не пострадал во время ДТП:

«Вы все видели на кадрах. Никто не пострадал. Все в порядке. Я чувствую себя хорошо».

Minval.az