Товарооборот Грузии с Россией в январе-апреле 2020 года уменьшился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до $395,7 млн, сообщила Национальная служба статистики республики.

При этом экспорт Грузии в РФ, который состоял в основном из виноградного вина, ферросплавов, а также минеральных вод и спиртных напитков, снизился на 29,3%, до $125,6 млн, что составило 12,5% общего объема экспорта, в результате Россия за год переместилась с первого на третье место среди импортеров грузинской продукции.

Импорт в республику российских товаров, состоящих главным образом из нефти и нефтепродуктов, пшеницы, нефтяных газов и электроэнергии, увеличился на 0,3% — до $270,1 млн (11% общего объема импорта), после чего Россия по этому показателю поднялась с третьего на второе место.

На долю России, которая занимает вторую позицию среди основных торговых партнеров Грузии после Турции, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота страны.

В первой десятке основных торговых партнеров Грузии также находятся Азербайджан (10,6%), Китай (10%), Украина (5%), США (4,7%), Армения (4,7%), Болгария (4,2%), Германия (4%), Италия (1,9%). Экспортно-импортные операции республика в январе-апреле осуществляла с 125 странами. Торговый оборот Грузии со странами СНГ за год снизился на 8,7% — до $1 млрд 232,1 млн, со странами ЕС — на 17,2%, до $815,9 млн.

Minval.az