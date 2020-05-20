По случаю праздника Рамазан ОАО «Аграрные закупки и снабжение», находящееся в подчинении Министерства сельского хозяйства, проведет в трех районах столицы ярмарки «Из села в город».

Как говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, ярмарки будут организованы 23-24 мая в Ясамальском районе на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицей Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе по адресу улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра «Ингилаб»), в Наримановском районе около метро «Генджлик».

Ярмарки будут организованы с соблюдением требований особого карантинного режима. До открытия ярмарки территория будет продезинфицирована, фермеры и покупатели пройдут термоскрининг, фермерам будут предоставлены защитные средства (медицинские маски, перчатки, спирт и т.д.).

Minval.az