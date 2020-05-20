В Гаджигабульском промышленном квартале завершается строительство завода по производству автобусов и грузовых автомобилей.

Об этом сообщил председатель правления ОАО Azermash Эмин Ахундов.

По его словам, которые приводит «Репорт», на заводе ожидалась установка оборудования, которая была отложена из-за пандемии коронавируса: «В июне будут уточнены даты установки оборудования. А первый выпуск автобусов ожидается на заводе до конца этого года».

Напомним, что 19 апреля 2019 года в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автобусов и грузовых автомобилей Azermash Senaye. В этом проекте 25% принадлежит «Азермашу», 75% — Kartal Az.

Общая стоимость проекта составляет 10 млн евро. На первом этапе планируется вложить 6 млн евро, на втором — 4 млн евро. На начальном этапе на заводе планируется выпускать 500 автобусов и грузовых автомобилей, на втором этапе – 1 000. Стоимость одного автобуса составит 135-200 тыс. евро в зависимости от модели, грузового автомобиля — 70-90 тыс. евро.

Minval.az