«Продолжается работа по комплектации кадрового корпуса органов прокуратуры работниками, отличающимися профессиональными и моральными качествами».

Информацию об этом распространил в социальной сети глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Указом Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева, следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях Бабаев Али Ибрагим оглу освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Гядабейского района, исполняющий обязанности прокурора Самухского района Гаджиев Маил Мехман оглу назначен прокурором Самухского района.



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