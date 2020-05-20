«В переговорном процессе нет явного результата, хотя стороны конфликта общаются между собой и с сопредседателями МГ ОБСЕ. Накануне они в формате видеоконференции обсудили шаги, которые будут предприняты в предстоящие месяцы после окончания пандемии коронавируса. Однако, эксперты утверждают, что пандемия продержится еще долго. Означает ли это, что мы должны еще подождать, когда сопредседатели смогут прибыть в регион и предложить что-то сторонам конфликта».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя последнюю ситуацию вокруг переговорного процесса по Карабаху.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил о том, что на столе переговоров нет ни одного документа по Карабаху и переговоров по решению конфликта как таковых нет. По мнению Э.Шахиноглу, посредники должны объяснить Баку, что означают заявление премьер-министра Армении.

«Не знаю, был ли задан этот вопрос сопредседателям МГ ОБСЕ со стороны министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Однако, нужно уточнить, есть ли на столе переговоров так называемый «мадридский» план, что именно сейчас обсуждают посредники со сторонами конфликта в лице Азербайджана и Армении? Поэтому, оценивая проведение подобных видеоконференций, я не проявляю оптимизма.

И то, что сейчас происходит в оккупированном со стороны Армении Нагорном Карабахе, где 21 мая, в Шуше оккупанты намерены провести церемонию инаугурации нового «президента» — явная провокация со стороны армян. Кстати, ожидается прибытие на оккупированные территории Азербайджана премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пока что сопредседатели не задают серьезных вопросов армянской стороне, и не только в связи с предстоящей инаугурацией. Посредники должны поинтересоваться, почему армянские оккупанты продолжают заселять Шушу, Кельбаджар, Лачин? Ведь согласно планам, подготовленным самими посредниками, эти районы должны быть деоккупированы. Также должен быть озвучен вопрос, почему армяне проводят инаугурацию не в Ханкенди, а в Шуше? Но, к сожалению, посредники не задают эти вопросы армянской стороне», – подчеркнул Шахиноглу.

Эксперт напомнил о том, что посредники за последние четверть века подготовили несколько вариантов урегулирования конфликта, в том числе и пакетный план «общего» государства, который Азербайджаном по объективным причинам, не был принят.

«Но мы работали над двумя другими планами. Главным был поэтапный план, согласно которому армяне вначале должны освободить районы вокруг Нагорного Карабаха. Далее: в эти районы возвращаются азербайджанские вынужденные переселенцы. Затем создается миротворческая группа, и обсуждается вопрос статуса Нагорного Карабаха. Именно статус, а не референдум, подчеркиваю! Но сейчас об этом плане никто не говорит, хотя Азербайджан заявляет, что должен учитываться поэтапный план. А, тем не менее, от сопредседателей не только за последние месяцы, но даже и за последний год я ничего не слышал. Армянская сторона вообще утверждает, что на столе переговоров «нет ни одного документа по Карабаху и переговоров как таковых нет». Пашинян явно намекает на то, что мол, был какой-то план до его прихода к власти, во времена президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Однако, он отодвинул в сторону все эти планы, решил начать с нуля. И что означает — начать переговоры с нуля?», – вопрошает наш собеседник.

Э.Шахиноглу отметил, что конкретных ответов от сопредседателей на все поставленные вопросы не было и нет. А глава МИД Азербайджана, в свою очередь, должен адресовать эти вопросы сопредседателям МГ ОБСЕ.

При упоминании о том, что общественность Азербайджана призывают отказаться от переговоров и решить вопрос военным путем, Э.Шахиноглу напомнил, что военный путь урегулирования конфликта является серьезным и очень рискованным шагом.

Так, по его словам, если Азербайджан откажется от переговорного процесса, не дающего никакого результата, то должен учесть все риски, так как некоторые государства, организации могут обвинить Азербайджан в возобновлении войны, хотя наша страна имеет на право на этот шаг, так как наши земли оккупированы со стороны Армении.

«Опыт апрельских боев 2016 года показал, что мы можем пойти на военный путь урегулирования конфликта. Вспомните, кто помешал нашим планам четыре года тому назад, кто всерьез отреагировал на наше контрнаступление в Нагорном Карабахе? Одна-единственная страна — Россия. Заметьте, ни США, ни Франция, даже не отреагировали на это, потому что понимают, что если переговоры не дают результата, если Армения не желает освободить наши территории, то война неизбежна. Сейчас наши военные проводят учения. Мы даем понять армянской стороне, что не собираемся мириться с оккупацией наших земель еще лет 20, и возобновление боевых действий — наше законное право. Но мы должны просчитать все последующие риски. Скажу так: единственный серьезный риск — это позиция России, ее поддержка оккупационных сил в лице Армении. И мы должны знать, как поведет себя Москва, если мы возобновим боевые действия. Но если мы и будем знать реакцию Москвы, это вовсе не означает, что мы можем приступить к боевым действиям. Опять же, отмечу: риск, конечно есть. Но без риска мы не сможем освободить наши исконные территории», — заявил Э. Шахиноглу.

Говоря о том, можно ли урегулировать данный конфликт в рамках ООН, наш собеседник отметил следующее:

«Уже почти 27 лет прошло, а ООН не спешит урегулировать данный конфликт, хотя со стороны Совбеза ООН приняты четыре резолюции, в которых Армения указана в качестве оккупанта, и должна освободить азербайджанские территории. Суть этих документов осталась только на бумаге. И не думаю, что в дальнейшем ООН будет реагировать на продолжающуюся армянскую оккупацию. Замечу, что речь идет не только об ООН: резолюции иных структур — начиная с ПАСЕ, СЕ и заканчивая Европарламентом — также не претворены в жизнь. Большие страны постоянно говорят, мол, «поддерживаем территориальную целостность Азербайджана», «мы против оккупации». Ну и что?

За более чем четверть века мы слышали более сотни таких заявлений. Но это же не решило проблему? В отношении Армении так и не были приняты санкции. Те же страны, в том числе и наши соседи (кроме Турции, Пакистана и Саудовской Аравии), поддерживающие территориальную целостность Азербайджана, находятся в хороших отношениях с Арменией. Даже в рамках ОИС, принявшей много резолюций в пользу Азербайджана, указав Армению в качестве оккупанта, тем не менее, поддерживаются отношения с Ереваном. А значит, мы не добились того, чтобы эти страны приняли конкретные шаги в отношении страны-оккупанта.

Кроме того, Армения оккупировала наши территории военным путем. Значит, освободить эти территории мы сможем тем же путем», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

По мнению эксперта, если страна военным путем оккупирует территорию другого государства, никакие резолюции не помогут последней.

«Страна, чьи земли оккупировали, должна быть сильной и самостоятельно освободить оккупированные земли. С учетом вышесказанного, Азербайджан должен усилить мощь Вооруженных сил, проводить военные маневры, развивать отношения со стратегическими партнерами в лице Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, которые не признали Армению, и не поддерживают дипотношений в связи оккупацией части Азербайджана», – считает наш собеседник.

Кроме того, Э. Шахиноглу отмечает, что Армения не в состоянии вести соперничество с Азербайджаном в вопросе приобретения вооружения. Армения может только клянчить вооружение у России, чтобы Москва предоставила им очередной кредит, и Ереван мог бы приобрести вооружение у той же России.

«А мы можем приобретать вооружение не только в России, но и в ряде других стран. Но закупать оружие нужно не только для того, чтобы оно хранилось на складах. Рано или поздно мы должны его использовать, как это было в апреле 2016 года. К сожалению, в тот период военные действия продолжались всего четыре дня. Потом последовал нажим со стороны Москвы… И это утверждаю не только я. Помню высказывание нашего министра обороны, Закира Гасанова, который, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что ему, когда начались военные действия, позвонил его российский коллега Сергей Шойгу. Факт есть факт: бои продолжались всего четыре дня. Хотя по прошествии четырех лет некоторые депутаты Милли Меджлиса говорили, что если бы бои в тот период продолжились неделю, или хотя бы один месяц, мы освободили намного больше территорий. Военное решение — единственный путь урегулирования данного конфликта. Значит, нужно повторить «апрельские события» для Армении», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az