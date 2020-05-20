В Гяндже жильцы здания, пришедшего в негодность в результате взрыва 20 ноября 2018 года, обеспечены новыми квартирами.

Cогласно сообщению агентства ABC.AZ, ключи от квартир были вручены домовладельцам.

Сообщается, что пятиэтажное жилое здание общей площадью 4570 квадратных метров состоит из двух блоков. Отметим, что утром 20 ноября 2018 года в здании по улице Шахлара Гусейнова произошел взрыв. В результате обрушилась часть 3-го блока здания.

Поскольку здание стало непригодным, было принято решение построить на его месте новое жилое здание.



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