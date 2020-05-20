Начался снос Насиминского базара, одного из старейших рынков в Баку.

Разговоры о том, что рынок будет снесен, ходят давно, однако работы по сносу начались неожиданно.

Как прокомментировал глава хозяйственного отдела Исполнительной власти Насиминского района Гурбан Исмайлов, базар Насими был продан в рамках пилотного проекта. На его месте будет построен жилой дом.

«Строительные работы будут проводиться в рамках пилотного проекта. Здание будет построено после договоренности с владельцем рынка. Три здания уже построены, одно здание будет на месте рынка», — сказал Гурбан Исмайлов.

Minval.az