Сотрудник ATV заразился коронавирусом, сообщает издание Qafqazinfo. Обстоятельства заражения неизвестны. так, согласно результатам теста, взятого у журналиста телеканала Azad Azərbaycan (ATV) Махмуда Ровшаноглу, оказались положительными.

Соогласно комментарию исполнительного директора телеканала Исмаила Гасанова, Махмуд Ровшаноглу помещен на карантин, и чувствует себя хорошо. При этом И. Гасанов отметил, что офис ATV постоянно дезенфицируют и потому заражение журналиста не могло произойти на работе.

Minval.az