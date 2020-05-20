ООО «Азерпочт», принадлежащее Министерству транспорта, связи и высоких технологий, объявило открытый тендер на закупку 25 единиц трехколесных велосипедов.

В пресс-службе «Азерпочт» отметили, что средства, выделяемые Всемирным почтовым союзом в рамках проекта QSF (повышение качества обслуживания), направляются на развитие корреспонденции: «В соответствии с проектом предусмотрено приобретение грузовых автомобилей и 25 единиц трехколесных велосипедов.

Основная цель — обеспечить оперативность и повысить качество доставки писем в регионах, в том числе в селах. Так, если раньше почтальоны в соответствии с нормативом в течение дня доставляли письма на расстояние 5 км, то они будут справляться с этой работой более оперативно, преодолев 15-20 км на велосипеде.

В настоящее время этот опыт используется во многих странах мира, включая Францию, Швейцарию, Германию и Нидерланды.

Minval.az