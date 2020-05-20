В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о смягчении карантинного режима на территории Азербайджанской Республики с 00:00 18 мая 2020 года, возобновлена деятельность Гобустанского государственного историко-художественного заповедника.

Как отмечается в сообщении пресс-службы заповедника, в соответствии с правилами и методическими указаниями Оперативного штаба при Кабинете министров, заповедник можно посещать группами не более 10 человек, с учетом соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил.

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