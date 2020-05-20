ООО «Азерпочт», функционирующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, возобновило международные почтовые отправления в 40 стран. Согласно информации министерства, по итогам переговоров с грузовыми авиакомпаниями были достигнуты новые соглашения о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и центрах обслуживания «Şəbəkə» осуществляется прием международных почтовых отправлений в 40 стран.

Продолжаются переговоры по возобновлению почтовых отправлений в другие страны.

Minval.az