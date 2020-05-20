«Выпускной экзамен на базе среднего общего образования проводился в два этапа. На первом этапе было больше вопросов открытого типа. Ответы на эти вопросы анализировались маркерами. По каждому предмету было 30 баллов, итоговое оценивание проводилось по 90-балльной шкале. Закрытые вопросы на втором этапе составили в целом 210 баллов, итоговое оценивание проводилось по 300-балльной шкале», сказала начальник отдела Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нармина Байрамова.

По ее словам, этот процесс стартовал давно, первый этап был проведен в марте: «В связи с пандемией проведение массовых мероприятий было отложено. График этих экзаменов мы объявили в феврале, все они взаимосвязаны. Однако график неожиданно нарушился. Мы увидели, что проводить выпускной экзамен в два этапа невозможно. Результат выпускного экзамена дает право приема в средние специальные заведения. Поэтому мы предложили совместно с Минобразования внести изменения в эти правила. По решению Кабинета министров выпускной экзамен на базе общего среднего образования будет проходить в один этап. Пусть родители и учащиеся не беспокоятся. При составлении содержания будут учитываться, какие темы проведены онлайн. На одном этапе будут 30 закрытых вопросов, оценивание будет проводиться по 300-балльной шкале со 100 баллами по каждому предмету».

Н. Байрамова отметила, что сдавшие первый этап, повторные экзамены сдавать не будут: «Результаты первого этапа будут переведены ГЭЦ на 300-балльную шкалу. У нас были результаты последних 3 лет, проведены их статистические исследования. Посредством этой программы результат каждого ученика будет рассчитываться индивидуально».

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