Арестован бывший сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре была изучена информация, поступившая от гражданина в связи с незаконными действиями бывшего сотрудника Насиминского районного отделения Государственного фонда социальной защиты при МТСЗН Рамиза Сеидалиева.

В ходе расследования были установлены основания для подозрения в том, что Р.Сеидалиев, воспользовавшись своим положением, обманул этого гражданина, пообещав ему повышение размера пенсии и, незаконно отобрав у него пенсионную карту, в 2013-2018 годах с ее помощью завладел принадлежавшими этому человеку 83 тысячами манатов.

Решением суда в отношении Р.Сеидалиева, обвиняемого по статьям 178.3.2 (Мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 29 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время необходимые следственные мероприятия продолжаются.

Пострадавших от незаконных действий Р.Сеидалиева просят позвонить на «горячую линию» 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

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