21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман.

Согласно сообщению из Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть юго-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются дожди. Ночью и утром будет туман, западный ветер усилится. Температура воздуха составит ночью 13-17, днем 30-34 градуса тепла, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

21 мая на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у большинства метеочувствительных людей.

Minval.az