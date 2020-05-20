Азербайджан получил 3,6 миллиона долларов от США на борьбу с коронавирусом.

Украина получила 15,5 миллиона долларов, это значительно больше, чем помощь США другим постсоветским республикам, свидетельствуют обнародованные во вторник данные госдепартамента.

В частности, Киев получил более 13,1 миллиона долларов помощи на укрепление местного здравоохранения. Также Украине выделили 2,4 миллиона долларов на поддержку уязвимых слоев населения.

Из других постсоветских стран больше всех получил на борьбу с коронавирусом Узбекистан — 3,9 миллиона долларов, Грузия — 2,7 миллиона, Армения — 2,3 миллиона, Белоруссия — 1,7 миллиона, Туркменистан — 920 тысяч, Киргизия — 900 тысяч долларов, Таджикистан — 866 тысяч долларов.

Minval.az