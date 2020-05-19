Через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе в Дагестане на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.

«По поручению президента страны Владимира Путина после переговоров с азербайджанской стороной был организован коридор, по которому сегодня на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана. В первую очередь женщины, дети и пожилые люди», — приводит РИА Новости слова представителя регионального оперштаба.

Уточняется, что столько же людей будет переправлено домой в конце этой недели.

Minval.az