На сегодняшний день государство обеспечило домами и квартирами 7600 семей шехидов. Количество квартир и домов, предоставленных в нынешнем году семьям шехидов, достигло рекордной отметки – дома и квартиры будут предоставлены 1500 семьям шехидов, таким образом, число находящихся на учете семей шехидов составит менее 2 тысяч. Надеюсь, что, максимум в течение двух лет государство обеспечит домами все семьи шехидов.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.

«Параллельно мы предоставляем и легковые автомобили – как семьям шехидов, так и ветеранам Карабахской войны. На сегодняшний день предоставлено более 6 тысяч легковых автомобилей, а в нынешнем году планируется предоставить 400 машин. Могу сказать, что Азербайджан лидирует и в этой области. Во многих уголках мира произошли войны, конфликты, были человеческие жертвы. Конечно, мне не хотелось бы сравнивать Азербайджан с какой-либо страной, но истина заключается в том, что в Азербайджане поддержка государством семей, пострадавших от войны, потерявших близких, находится, как мне кажется, на самом высоком уровне», — отметил глава государства, слова которого приводит АПА.

«Еще раз хочу сказать: не хочу сравнивать с кем бы то ни было, но посмотрите, в Армении были погибшие в войне. Разве их семьям предоставляются квартиры? Автомобили? Нет. Там деньги расходуются на возведению памятников фашистам. Мы же проводим и должны проводить всю эту работу. Это – наш моральный долг. Мои многочисленные встречи с семьями шехидов, конечно, очень важны и для общества, и для семей шехидов. Мы склоняем головы перед памятью шехидов и должны подтверждать свои слова на деле. Поэтому дома, предоставленные уже 7600 семьям шехидов – в нынешнем году их число достигнет 9 тысяч, — прекрасный результат нашей практической работы», — сказал президент Алиев.

Minval.az