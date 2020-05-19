Социальная сфера всегда была приоритетной. В моих выступлениях в прежние годы данному вопросу также всегда уделялось большое внимание. Особенно в последнее время – в прошлом и нынешнем году социальная сфера стоит в повестке дня как еще больший приоритет, заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.

«Неслучайно в прошлом году был представлен и успешно исполнен самый широкий в период независимости социальный пакет. Сфера охвата данного социального пакета достаточно широка – социальным пакетом со стороны государства были охвачены 4 миллиона 200 тысяч человек. Сюда входили вопросы повышения минимальной заработной платы почти вдвое, а минимальной пенсии – более чем на 70 процентов. Азербайджан сегодня является лидирующим государством в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Были повышены пособия, некоторые на 50 процентов, а некоторые – вдвое. Был решен вопрос, связанный с проблемными кредитами. То есть, мы выделили на эти цели миллиарды манатов, и, как я уже сказал, было значительно улучшено благосостояние 4,2 миллиона человек», — приводит АПА слова главы государства.

«С начала года эти тенденции еще более усилились. Увеличение минимальной и средней заработной платы, средней пенсии налицо. Если учесть, что курс маната стабилен, то реальные доходы населения растут, инфляция находится на низком уровне. Поэтому работа, проводимая в нынешнем году в этой области, является логическим продолжением работы, проделанной в прошлом году. Особенность нынешнего года в том, что в настоящее время мы живем в период пандемии, и наш ответ пандемии был многосторонним. В том числе были предприняты очень серьезные, оперативные и рассчитанные на достижение цели шаги, связанные с социальным обеспечением. Не секрет, что была полностью выплачена заработная плата 900 тысяч человек, занятых в государственном секторе, государство выплатило значительную часть заработной платы почти 700 тысяч человек, занятых в частном секторе. Если учесть, что люди, работавшие в данном секторе, потеряли работу, было организовано социальное обеспечение безработных, малообеспеченных слоев, в том числе неформально занятых граждан, каждому из них были предоставлены средства в размере 190 манатов. Людей этой категории немало — 600 тысяч. Вся эта работа, конечно, требует больших финансовых ресурсов. Если добавить к этому программу адресной социальной помощи, то число людей, охваченных данной программой, резко возрастает. В настоящее время этой программой охвачено 80 тысяч семей, каждой семье в среднем ежемесячно выплачивается более 220 манатов», — сказал президент Алиев.

«В то же время планируется открытие оплачиваемых общественных рабочих мест – 90 тысяч рабочих мест. Программой самозанятости охвачены 12 тысяч человек. Мы уже реализуем часть этой программы совместно со Всемирным банком. То есть, если учесть уделяемое данной сфере внимание и выделяемые средства, то можно увидеть, что сегодня это является для нас приоритетом. Так и должно быть, потому что от пандемии страдает весь мир, все страны столкнулись с большими трудностями. В некоторых развитых странах экономический спад составляет 7-10 процентов. Это еще предварительные цифры. В Азербайджане принимаются все меры для сохранения финансовой стабильности. Каждый должен знать, что если нарушится финансовая стабильность, то мы не сможем реализовывать социальные программы.

В начале года и в период вспышки пандемии я сказал, что ни одна социальная программа не будет сокращена, и мы обеспечиваем это. Также не был сокращен ни один проект социальной инфраструктуры. Уделяемое данной сфере внимание и предпринимаемые практические шаги еще раз демонстрируют суть нашей политики. Они также показывают, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана», — добавил Ильхам Алиев.

Minval.az