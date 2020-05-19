Центральный банк Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывают совместную финансовую поддержку субъектам бизнеса, пострадавшим от коронавирусной пандемии.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Центральный банк Азербайджана продолжает комплексные меры по поддержке бизнеса и населения в условиях пандемии. Одним из важных нововведений в этом направлении является внедрение новых финансовых инструментов для дальнейшего усиления доступа экономики к финансовым услугам в рамках сотрудничества ЦБА с международными финансовыми организациями.

С этой целью, для повышения доступа к финансовым ресурсам реального сектора в период коронавирусной пандемии, между ЦБА и ЕБРР заключен своп-контракт на сумму 200 млн. долларов США.

Тем самым ЕБРР сможет оказывать кредитную поддержку местным компаниям в национальной валюте, получит надежный доступ к местной валюте. Предполагается, что 50 миллионов долларов США, то есть 85 миллионов манатов, будут предоставлены местным компаниям, которые столкнулись с временными трудностями в текущем году.

Этого удалось добиться в результате внедрения на финансовом рынке и рынке капитала нашей страны стратегии, реализуемой на международной арене Центральным банком, тесного сотрудничества с международными финансовыми организациями и внедрения международного рамочного соглашения по производным финансовым инструментам.

В то же время, ЦБА и ЕБРР продолжают сотрудничество в направлении развития азербайджанского рынка капитала по осуществлению эмиссии акций в манатах и приведению юридических рамок рынка производных финансовых инструментов в соответствие с международными стандартами.

Следует отметить, что ЕБРР осуществляет долгосрочное эффективное сотрудничество с Азербайджаном. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Азербайджана в рамках 170 проектов 3,3 млрд. евро. ЕБРР оказывает также услуги по бизнес-консультациям субъектам малого и среднего предпринимательства, оказал техническую поддержку по усовершенствованию финансовых результатов и развитию более чем 1000 компаний.

Minval.az