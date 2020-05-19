Азербайджан в I-ом квартале 2020 года экспортировал на мировые рынки 713,46 кг золота, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость экспортированного в первом квартале 2020 года золота составила $36 млн 314,99 тыс. (рост на 11,6%).

Весь объем золота в I-ом квартале 2020 года экспортирован в Швейцарию.

Как сообщалось, добыча золота в Азербайджане в январе-марте 2020 года составила 948,3 кг.

В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс.

Minval.az