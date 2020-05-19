В связи с отменой ряда ограничений в рамках особого режима карантина в Азербайджане, а также по случая праздников Рамазан, День Республики и Международный день защиты детей с целью поддержки внутреннего туризма с 19 мая по 2 июня Государственное агентство по туризму Азербайджана делает бесплатным вход в ряд туристических объектов, находящихся в его подчинении.

Как заявили в госагентстве, в указанный промежуток времени посетители с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил бесплатно могут посетить Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг», Государственный историко-архитектурный заповедник «Атешгях», Государственный историко-культурный заповедник «Лагич», Шекинский краеведческий музей и Шекинский музей народного прикладного искусства.

Minval.az