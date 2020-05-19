В Азербайджане арестован человек, финансировавший терроризм.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Ниямеддин Ахмедов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 214-1 (финансирование терроризма), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Было установлено, что Н.Ахмедов получал денежные средства от Мамедова Габиля Амрах оглу, который готовил теракты и открыто призывал к терроризму на территории Азербайджанской Республики. Г.Мамедов с целью уклонения от ответственности за преступления, совершенные в 2015-2017 годах в Азербайджане по присвоению чужого имущества в крупных размерах, покинул страну получив убежище на территории Германии.

В результате следствия, начатого в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, было установлено, что Г.Мамедов создал группу из единомышленников, ранее судимых за конкретные уголовные преступления, и с целью нарушения общественной безопасности в Азербайджанской Республике, создания паники среди населения, совершения террористических актов, в 2019 году в соцсетях распространял видеоролики с призывами организовывать вооруженные массовые акции, убивать во время этих акций должностных лиц из органов власти Азербайджанской Республики, в том числе сотрудников полиции, сжигать их дома.

Minval.az