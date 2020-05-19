Сегодня организуют возвращение из России в Азербайджан еще 100 азербайджанцев.

Об этом Report заявил полномочный представитель по делам азербайджанцев главы Дербентского городского округа Гани Пашаев.

«На данный момент ведется подготовка к прохождению российско-азербайджанской границы 100 человек. В первую очередь через границу пропустят женщин, детей и пожилых людей. Желающих пересечь границу много. Однако, нужно учитывать сложившуюся ситуацию и относиться к трудностям с пониманием», — сказал Г.Панаев.

Согласно ожиданиям, для возвращающихся в Азербайджан лицам на пересечение границы потребуется 1-2 часа.

Minval.az